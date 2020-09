Stiri pe aceeasi tema

- Eugene Levy a primit duminica seara, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor in rol principal intr-un serial de comedie pentru interpretarea sa din productia de televiziune ''Schitt's Creek'', potrivit site-ul oficial al evenimentului. La aceasta…

- Cea de-a 27-a ediție a decernarii prestigioaselor Premii Emmy se desfașoara anul acesta online, pe 20 septembrie, ora 20:00, la Los Angeles. In Romania se poate urmari streaming-ul pe 21 septembrie, incepand cu ora 6 dimineața. La gala de anul acesta vedetele spun adio defilarilor spectaculoase de pe…

- Filmul „Booksmart”, primul lungmetraj regizat de actrita Olivia Wilde, serialele „Pose” si „Schitt’s Creek” si miniseria „Tales of the City” se numara intre castigatorii GLAAD Media Awards, care au fost anuntati joi seara, informeaza Variety, potrivit news.ro.Cea de-a 31-a editie a premiilor…

- Nominalizarile Emmy 2020! Cine va caștiga? Academia de Televiziune din SUA a anunțat nominalizarile ediției din acest an a Premiilor Emmy. Printre serialele favorite, cu cele mai multe nominalizari, se afla „The Mandalorian,” „Insecure” și „Schitt’s Creek”. Iata nominalizarile la cele mai importante…

- Seria "Watchmen", produsa de HBO, se anunta drept marea favorita a urmatoarei editii a premiilor Emmy dupa ce a primit nominalizari la nu mai putin de 26 de categorii, transmit marti AFP si Reuters potrivit Agerpres. Printre favorite se mai numara seria de comedie "The Marvelous Mrs. Maisel" (20…

- Seria ''Watchmen'', produsa de HBO, se anunta drept marea favorita a urmatoarei editii a premiilor Emmy dupa ce a primit nominalizari la nu mai putin de 26 de categorii, transmit marti AFP si Reuters. Printre favorite se mai numara seria de comedie "The Marvelous Mrs. Maisel" (20 de…

- Desemnata cel mai bun influencer din Romania pe 2019 in mediul online, ca model in societate Adelina Pestrițu nu da intotdeauna un bun exemplu. Ieri seara, vedeta model pentru multe din tinerele de astazi a bagat in sperieți tot Parcul Herastrau gonind cu un scuter electric pe aleile inguste, ticsite…