Primele vaccinuri modificate pentru prevenirea mutațiilor COVID, în faza studiilor Medicul care a descoperit mutația covid din Africa de Sud este convins ca virusul are capacitatea de a pacali la infinit raspunsul imun, iar pentru a-i reduce șansele de a scapa este nevoie de reducerea numarului global de infecții. Studiile și opiniile unor specialiști de top se regasesc in cea mai recenta analiza Nature referitoare […] The post Primele vaccinuri modificate pentru prevenirea mutațiilor COVID, in faza studiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter al fortelor aeriene uruguayene care transporta vaccinuri anti-COVID-19 s-a prabusit joi dimineata in provincia Rocha din sud-estul Uruguayului, relateaza agentia EFE, citata de AGERPRES. Aparatul, de tipul Bell 212, a incercat o aterizare de urgenta, dar a luat foc, astfel ca este complet…

- Aproape 52.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate 198 de reacții adverse, a anunțat, joi, Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit CNCAV, din cele 51.925 de persoane vaccinate in ultimele…

- Pfizer iși va reduce temporar livrarile in Europa de vaccin Covid in timp ce iși imbunatațește capacitatea de producție, a spus compania americana, citatp de The Guardian. Decizia a ridicat tensiunea guvernelor din statele batranului continent, care au reacționat deja catalogand-o inacceptabila. Aparent,…

- Studiile din Israel, date publicitații marți seara, ofera primele informații din teren cu privire la eficiența vaccinului impotriva COVID, scrie publicația Times of Israel. Dincolo de datele pozitive, oficialii au avertizat totodata ca 17% dintre pacienții care se confrunta in prezent cu o forma severa…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anticoronavirus, a lamurit, intr-o conferința de presa, problematica amanarii rapelului la vaccinul COVID, in Romania. Valeriu Gheorghița a precizat ca, la acest moment, Romania nu ia in calcul amanarea administrarii celei de-a…

- Oamenii de stiinta nu sunt 100% increzatori ca vaccinurile anti-COVID-19 vor functiona si in cazul noii variante de coronavirus de tip nou detectate in Africa de Sud, a afirmat luni Robert Peston, editor politic al canalului ITV, citand un consilier stiintific neidentificat al guvernului britanic, relateaza…