Stiri pe aceeasi tema

- Primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020 au loc in poligonul Capu Midia, in cadrul exercitiului PATRIOT SPARK 23. Acesta a fost programat in urma cu un an si are rolul de a valida si verifica functionarea sistemului. Astazi participa și premierul…

- Vor avea loc primele trageri reale cu sistemul PATRIOT, care a intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020. Exercițiul la care vor fi prezenți Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu va avea loc la poligonul Capu Midia. PATRIOT SPARK 23 a fost programat in urma cu un an cand, cand sistemul a intrat…

- Trageri reale cu sistemul de rachete sol-aer PATRIOT au loc astazi la Capu Midia in cadrul unui exercițiu tactic, desfașurat in poligonul de trageri. Obiectivul exercițiului PATRIOT SPARK 23 consta in combaterea amenințarilor aeriene, prin identificarea, urmarirea și neutralizarea de catre sistemul…

- Primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane au loc miercuri, la Capu Midia. Primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020 au loc in poligonul Capu Midia, in cadrul exercitiului militar PATRIOT SPARK 23. Acesta…

- Ministerul Apararii a anuntat ca, in perioada 2-17 noiembrie, are loc, in poligonul din Capu Midia, exercitiul PATRIOT SPARK 23 in cadrul caruia se deruleaza primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020.”Sistemul de rachete sol-aer PATRIOT este utilizat…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va participa maine, incepand cu ora 11:00, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului tactic cu trupe și trageri reale PATRIOT SPARK 23, in poligonul de trageri sol-aer Capu Midia.Exercițiul are ca scop validarea si verificarea functionarii primului sistem de rachete…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu va participa maine, 15 noiembrie 2023, incepand cu ora 11:00, la Ziua Distinsilor Vizitatori a exercitiului tactic cu trupe si trageri reale PATRIOT SPARK 23, in poligonul de trageri sol aer Capu Midia.Programul cuprinde desfasurarea unui exercitiu de combatere a amenintarilor…

- ”Militarii din Regimentul 74 PATRIOT se pregatesc, in poligonul din Capu Midia, pentru primele trageri reale cu sistemul PATRIOT intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 2020. Sistemul de rachete sol-aer PATRIOT este utilizat pentru combaterea amenintarilor, prin identificarea, urmarirea si…