- 1 Decembrie ar trebui sa fie ziua sperantei si a mandriei nationale. Doar ca azi, de ziua ei, Romania isi arata fata cea mai urata. Imagini cutremuratoare dintr-un spital COVID din Resita au iesit la iveala. Bolnavi umiliti de cei care ar trebui sa-i ingrijeasca, conditii inumane de spitalizare si…

- F. T. Joi seara, in intervalul orar 17:00-19:00, angajati ai Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, impreuna cu reprezentanți ai ITM, ai ISU, ai DSVSA, precum și jandarmi din cadrul Gruparii „Mobile Matei Basarab”, au actionat atat pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii…

- Procurorii Parchetului General au ajuns, duminica, la Piatra Neamț și au inceput cercetarile in secția ATI. Procurorul general, Gabriela Scutea, a declarat ca este clar ca mai multe probe sunt compromise, insa din ceea ce se poate folosi și in baza altor expertize se va stabili ce s-a intamplat. Procurorul…

- Au aparut imagini cu salonul din secția de terapie intensiva de la Spitalul din Piatra Neamț, distrus de incendiul in urma caruia 10 persoane au murit. In imaginile publicate de Exploziv TV Neamț se poate vedea dimensiunea dezastrului. Salonul este total distrus, cu pereții inegriți de fum, paturile…

- Sancțiuni pentru nepurtarea maștii: 160 de amenzi, in valoare de peste 180.000 lei, intr-o singura zi! Aproape 250 de efective de poliție si politie locala s-au aflat la datorie, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate,…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) anunța ca in primele noua luni ale anului au fost aplicate amenzi in valoare de peste 300 de mii de lei. Datele au fost prezentate in Raportul de activitate pentru perioada ianuarie-septembrie 2020 . Conform datelor din raport, Autoritatea a examinat un total…