Primele restricții anti-Covid 19 în Suedia de la începutul pandemiei. Ce măsuri intră în vigoare din 20 noiembrie Suedia se confrunta, in acest moment, cu o incidența semnificativa a ratei de infecții. Conform presei suedeze, Guvernul a decis introducerea primelor masuri dure de la declanșarea pandemiei. Suedia impune masuri dure pe tot teritoriul țarii Suedia introduce noi restricții pe masura ce Europa lupta pentru a putea restrange ultimul val de noi infectari, primele

Sursa articol si foto: playtech.ro

