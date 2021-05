Jurnalistul Roman Protasevici, de 26 de ani , este cofondatorul canalului de opoziție Nexta din Belarus, a fost deja reținut de autoritațile belaruse. Jurnalistul risca pedeapsa capitala, in ultima țara din Europa care mai practica aceasta sentința.Aparatul de zbor a fost fortat sa aterizeze in Minsk, duminica, iar la bordul sau erau 171 de oameni, printre care și 5 romani. Si lidera democratilor din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, a scris pe Twitter: „Regimul Lukashenko a pus in pericol viata pasagerilor de la bordul avionului. De acum pentru nimeni nu mai este sigur sa zboare deasupra Belarusului.…