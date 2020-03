Primele patru cazuri de coronavirus anunțate de Bulgaria - UPDATE Primele doua cazuri de coronavirus - un barbat de 27 de ani și o femeie de 75 de ani au fost raportate duminica noapte în Bulgaria, țara care se lupta sa țina sub control epidemia de gripa.

UPDATE 10.36 Numarul de cazuri din Bulgaria a ajuns la patru, doi barbați din Plevna și doua femei din Gabrovo ieșind pozitivi dupa o campanie extinsa de testare, a declarat Todor Kantardzhiev, șeful Centrului Național pentru Boli Infecțioase și Parazite.



Șeful Inspecției Sanitare de Stat, Angel Kunchev, a anunțat ca primii doi bulgari confirmați cu infecție nu au calatorit nicaieri și nici…

