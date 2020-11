Primele măsuri pe care le ia Nicușor Dan pentru evitarea aglomerației din autobuze Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri seara ca a analizat la sediul Societații de Transport București (STB) masurile de protecție care sunt necesare in actualul context epidemiologic, asta dupa ce specialiștii au susținut ca mijlocul de transport in comun este principala sursa de infecție. Dan a anunțat aplicarea unor chestionare șoferilor și vatmanilor pentru identificarea situației din teren. „Am discutat despre numarul mediu de calatori pe linii și pe ore, despre dezinfecția in mijloacele de transport in comun, despre purtarea maștii in interiorul acestora. Am convenit aplicarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

