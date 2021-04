Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Vica Blochina și-au reluat legatura de prietenie, dupa ce intre ele a existat o ruptura, despre care au preferat sa nu vorbeasca. Cu toate astea, Vica a fost intrebata, la un moment dat, daca mai este prietena cu Oana Roman, iar raspunsul a fost simplu „nu”. Cu cine au plecat Oana Roman…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat recent, iar cel care pare dispus sa-și refaca viața este fostul soț al vedetei, care are deja o noua iubita. Oana este convinsa ca Marius Elisei are o relație, din cauza careia ii evita compania in ultima vreme. Aceasta a facut primele declarații despre acest…

- Oana Roman și fiica sa, Isa, se pregatesc sa plece intr-o noua vacanța ''ca fetele''. Vedeta de la Antena Stars le-a povestit fanilor ca micuța ei și-a dorit enorm ca și tatal sau sa le insoțeasca in vacanța, insa, din pacate, Marius Elisei a refuzat invitația fiicei sale.

- Oana Roman a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei sale, in direct in cadrul emisiunii „Showbiz Report” de la Antena Stars. Vedeta a declarat ca Mioara Roman este internata pentru o luna intr-un centru de ingrijire și recuperare ce aduce mai mult a hotel de 5 stele și nu a azil, așa cum a…

- Oana Roman pune pe primul loc tot timpul sanatatea mamei sale. Dupa ce femeia a suferit mai multe probleme in ultima perioada, acum vedeta Antena Stars a hotarat sa o interneze la o clinica privata. Imagini exclusive cu cele doua!

- Da, desparțirea doare, dar nu și pentru Marius Elisei! Ce face inca soțul Oanei Roman, in timp ce vedeta de la Antena Stars a plecat intr-o vacanța de vis alaturi de fiica sa, in Egipt? A surprins pe toata lumea!

- Oana Roman a decis sa iși imparașeasca bucuria cu fanii sai. Aceasta a postat pe profilul ei de Instagram, imagini cu mama sa, Mioara Roman, dupa externare. Vedeta a menționat ca se simte extrem de bucuroasa ca mama ei va reveni acasa. Oana Roman a postat primele imagini cu Mioara Roman dupa externare…

- Oana Roman este in culmea fericirii! Astazi, dupa mai multe zile de internare și dupa ce a trecut printr-o operație delicata, mama ei a fost externata! Mioara a fost luata la spital de catre cele mai importante persoane din viața ei: fiicele sale. Noi va prezentam așadar primele imagini!