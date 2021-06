Primele imagini de la Asia Express sezonul 4. Vedetele au pornit pe Drumul Împăraților Noua cupluri de vedete au pornit in aventura vieții lor, la Asia Express sezonul 4 – Drumul Imparaților, drum ce pornește din Turcia, trece prin Georgia și Azerbaidjan și continua cu doua destinații surpriza. Dupa zeci de planuri și strategii facute acasa, vedetele au dat piept cu realitatea din Asia Express. “Ce am vazut noi acasa nu are nicio legatura cu ce se intampla aici”, marturisește Shift . “Eu nu am crezut ca va fi atat de greu”, spune și Adriana Trandafir . “Nu credeam ca pot fi atat de disperat”, declara Mihai Petre. Primele misiuni i-au luat deja prin surprindere, adrenalina e la cote… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat startul cursei la „Asia Express”, sezonul 4. Noua cupluri de vedete au pornit in aventura vieții lor, pe Drumul Imparaților, drum ce pornește din Turcia, trece prin Georgia și Azerbaidjan și continua cu doua destinații surpriza. Dupa zeci de planuri și strategii facute acasa, vedetele au dat…

- Eliza Natanticu se numara printre concurenții din sezonul 4 de la „Asia Express”, care se vor aventura pe Drumul Imparaților. Ea este soția lui Cosmin Natanticu, cu care face echipa. Pentru cei doi, „Asia Express” este „aventura vieții, depașirea limitelor, ieșirea din zona de confort și din tara”,…

- Irina Fodor se afla in Turcia, la filmarile „Asia Express”, sezonul 4. Prezentatoarea inca se obișnuiește cu noua postura, a avut parte chiar și de primul incident in camera de hotel. Acum, vedeta a dezvaluit ce program are pe parcursul filmarilor. Sambata dupa-amiaza, 23 mai, cele noua perechi de vedete…

- Lidia și Ligia Buble formeaza o echipa la „Asia Express” sezonul 4 Drumul Imparaților. Cele noua echipe au ajuns deja in Turcia, acolo unde vor incepe cursa de la Asia Express. O imagine cu fosta iubita a lui Razvan Simion și sora ei a facut senzație in mediul virtual. Fetele au fost pozate in timp…

- Sambata dupa-amiaza, 23 mai, cele noua perechi de vedete care au acceptat provocarea Asia Express și-au luat bagajele și au pornit cu multe emoții spre Drumul Imparaților. Daca in anii trecuți, concurenții plecau spre destinație cu avionul, de data aceasta, vedetele au plecat din Piața Revoluției, din…

- Connect-R și Shift formeaza o echipa la „Asia Express”, sezonul 4- Drumul Imparaților, alaturi de alte nume cunoscute din showbiz. Artistul a marturisit ca Ruby a fost cea care i-a dat cateva sfaturi inainte de a intra in competiție, mai ales ca aceasta a participat la show, alaturi de iubitul ei. „Ea…

- Patrizia Paglieri, in varsta de 50 de ani, și fiul ei, Francy, vor forma o echipa la „Asia Express” sezonul 4- Drumul Imparaților, alaturi de alte nume cunoscute din showbiz. Cei doi sunt extrem de incantați și dornici sa ajunga cat mai departe in concurs. Patrizia Paglieri a fost jurat in cadrul show-ului…

- Filmarile pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Imparaților vor incepe luna aceasta. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 vor fi in permanența ținuți la curent cu ce se intampla acolo atat pe TV, cat și in online, pe a1.ro, in secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile…