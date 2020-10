Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Gitița, șeful vedetelor din Romania, se poate considera un barbat implinit. A devenit tata de baiat și are o iubita de milioane! Unde mai puneți ca partenera de viața a celebrului producator arata incredibil dupa naștere? V-am facut curioși? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Astazi a fost cea mai grea zi pentru Florin Salam! Manelistul și-a condus fratele pe ultimul drum, iar Spynews.ro are primele imagini cu mormantul lui Nelu Stoian, devenit astazi un adevarat altar al florilor și suferinței.

- "Astazi plang de fericire! Dumnezeu ne-a oferit o minune! Bine ai venit pe lume, Anastasia Maria", a scris sotul ei pe pagina de Facebook. Fericire pura și iubire infinita in familia artiștilor de muzica populara Silvana Riciu – Nicușor Ionița! Indragita cantareața este insarcinata și a ascuns…

- Bucurie de nedescris in familia lui Ionuț Gojman. Sora fostului concurent de la ”Insula Iubirii” a nascut o fetița de toata frumusețea. Ionuț, in calitate de unchi pentru a doua oara, este copleșit de emoție și a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre nepoțica lui.

- Conform surselor Spynews.ro, Bianca Pop a fost drogata și violata! Diva a avut nevoie imediat de ingrijiri medicale, fiind dusa de urgența la spital cu salvarea. Reporterii noștri aduc ultimele informații referitoate la starea de sanatate a vedetei și va țin la curent cu tot ce se intampla in lumea…

- Bucurie enorma pentru fanii lui Demi Lovato! Dupa ce artista a trecut prin niște chinuri cumplite in ultimul an, acum are reale motive sa zambeasca. Cantareața a dezvaluit ca se marita cu alesul inimii ei.