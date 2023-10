Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu s-a predat astazi, 8 octombrie, autoritaților din Romania. Fostul fotbalist a fost preluat de polițiști de la aeroportul Otopeni și dus la Penitenciarul Rahova. Acesta s-a intors din Dubai, acolo unde era in vacanța, ca sa iși execute pedeapsa. Fostul internațional are de executat 7 luni…

- Astazi, in urma cu puțin timp, Ilie Marcel Serbuc, barbatul care este acuzat ca a ucis o fata in varsta de 12 ani, care era fiica partenerei lui de viața, iar mai apoi i-a ascuns trupul neinsuflețit intr-o canapea, a ajuns pe mainile oamenilor legii din Romania. Criminalul din Berceni a fost adus din…

- In primavara anului 2022, un baiat de 17 ani, din Germania, aflat in grija unei familii de romani, a ucis cu sange rece o batrana de 74 de ani, in Mediaș. Ca sa fie admis intr-o grupare extremista, a filmat și a transmis totul in direct.

- Telescopul spatial Euclid a surprins primele sale imagini cu galaxii si steleTelescopul spatial european Euclid a surprins primele sale imagini cu galaxii si stele sclipitoare dupa ce a ajuns la 1 milion de mile (aproximativ 1,5 milioane de kilometri) distanta de Pamant, relateaza DPA/PA Media si…

- A fost explozie puternica la doar 20 de kilometri de granița cu Romania, dupa ce rușii au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare.