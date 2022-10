Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobos, esteticianul vedetelor, a murit miercuri, 26 octombrie, intr-un accident cu motocicleta la urcarea pe Pasajul Basarab din Bucuresti. Medicul, in varsta de 48 de ani, a pierdut controlul motocicletei la urcarea pe podul Basarab, in momentul in care a incercat sa faca o depasire. Acesta a…

- Bianca Dragușanu este o impatimita a operațiilor și intervențiilor de natura estetica. Acesta se declara un fan al procedurilor de intinerire și se pare ca la fel și mama sa. Vedeta a dus-o pe doamna Dragușanu in cabinetul esteticianului pentru cateva schimbari.

- Cu ajutorul telescopului spațial James Webb au fost surprinse primele imagini cu planeta Marte. Ce au descoperit cercetatorii pe data de 5 septembrie. Reprezentanții NASA au postat fotografiile pe rețelele de socializare.

- Antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, a fost operat la Spitalul Floreasca, din Capitala. Inițial, Adrian Mutu a fost la spitalul din Targu Jiu, dar a plecat de acolo și a fost adus in București, acolo unde a fost operat, din primele informații, de apendicita. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Momente de fericire in familia interlopului Florin Ghinea. Ghenosu a ajuns din nou in libertate, alaturi de familie, iar noi avem fotografiile care dovedesc acest lucru. Iata in ce ipostaze s-a lasat surprins renumitul interlop!

- Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Artista se numara printre vedetele extrem de rezervate cu privire la viata privata. A marturisit adesea ca nu are iubit pentru ca are ghinion in dragoste.Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Este una dintre cele mai voci din Romania, motiv pentru care se bucura…

- Jennifer Lopez și-a ținut cateva zile fanii in tensiune, insa, pana la urma, a postat cateva imagini de la nunta ei fabuloasa cu Ben Affleck. Artista, care a fost mireasa pentru a patra oara, a aratat spectaculos.

- Gabi Oprea Jr. și soția lui au devenit parinți anul trecut, dar nu uita sa petreaca timp de calitate in doi. Fiul fostului ministru al Afacerilor Interne și Davida Oprea s-au comportat ca doi indragostiți la un restaurant din Capitala. A fost prima apariție publica a tinerei mamici dupa naștere.