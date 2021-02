Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca un bebeluș de o luna jumatate a murit inecat dupa ce a fost creștinat a starnit revolta multor credincioși. Totul s-a petrecut in biserica "Sf. Constantin și Elena" din orașul Suceava, unde preotul care slujește este acum cerecetat pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpa. Astazi,…

- A fost publicata prima inregistrare video din timpul ceremoniei religioase de botez. In imagini se observa cum preotul scufunda cu totul copilul in cristelnița, in timp ce ii ține mana la gura și la nas.

- Publicația Activnews.ro a postat un clip video în care se vede momentul în care bebelușul este scufundat în cristelnița. Pe imagini se vede cum Iustin plângea înainte sa fie botezat, informație facuta publica inclusiv de tatal sau. Tot pe imagini…

- Oana Roman a decis sa iși imparașeasca bucuria cu fanii sai. Aceasta a postat pe profilul ei de Instagram, imagini cu mama sa, Mioara Roman, dupa externare. Vedeta a menționat ca se simte extrem de bucuroasa ca mama ei va reveni acasa. Oana Roman a postat primele imagini cu Mioara Roman dupa externare…

- Camerele de supraveghere din banca jefuita marți dimineața, in Capitala, au surprins fidel filmul evenimentelor. Pe imagini se vede clar cum hoțul ii inmaneaza angajatei biletul de amenințare, iar apoi aceasta scoate banii din casa și ii impinge spre el.

- Vestea conform careia Simona Halep a fost testata pozitiv cu noul coronavirus a venit ca un șoc pentru toata lumea! Ce-i mai greu a trecut, iar celebra tenismena s-a vindecat! Chiar și așa, ca sa fie sigura ca a scapat de virus, Halep a mai facut o vizita la doctor! Imagini de senzație surprinse de…

- Alex Bodi este in vizorul oamenilor legii. Ce s-a intamplat in casa lui in aceasta dimineața? Iata imagini cu celebrul afacerist ieșind din propria locuința alaturi de mascați! Cine se mai afla in vila fostului soț al Biancai Dragușanu in timpul perchezițiilor? Alex Bodi, surprins de mascați in aceasta…