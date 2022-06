Stiri pe aceeasi tema

- Black Sea Oil & Gas („BSOG”) impreuna cu partenerii de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus Dacia, au anunțat miercuri, 15 iunie, la scurt timp dupa obținerea licenței de operare de la ANRE, ca au inceput productia de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia („Proiectul MGD”)…

- Valoarea investitiilor este de aproximativ 400 milioane de dolariA inceput exploatarea gazelor din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, operationalizat de compania Black Sea Oil amp; Gas.Licenta de operare a fost eliberata, astazi, de catre ANRE, fapt care permite ca, deja, primele gaze din…

- Consolidarea capacitatii de a asigura necesarul de gaze naturale Foto: www.omvpetrom.com/ro Premierul Nicolae Ciuca saluta începerea exploatarii gazelor din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia, operationalizat de compania Black Sea Oil & Gas, subliniind…

- Compania Black Sea Oil & Gas SA (BSOG) impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus Dacia, anunța inceperea miercuri, 15 iunie, in cursul dupa-amiezii a productiei de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia si introducerea primelor gaze in Sistemul National…

- Black Sea Oil and Gas („BSOG”) impreuna cu partenerii de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus Dacia au anunțat miercuri, 15 iunie, la scurt timp dupa obținerea licenței de operare de la ANRE, ca au inceput productia de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia („Proiectul MGD”)…

- Compania Black Sea Oil & Gas SA (BSOG) impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources si Gas Plus Dacia, anunta inceperea miercuri dupa-amiaza a productiei de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia si introducerea primelor gaze in Sistemul National de Transport.

- Black Sea Oil amp; Gas SA "BSOG" impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources SRL "Petro Ventures" si Gas Plus Dacia SRL "Gas Plus" , anunta inceperea n aceasta dupa amiaza 15 iunie 2022 a productiei de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia "Proiectul MGD" si introducerea…

- Black Sea Oil & Gas SA („BSOG”) impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources SRL („Petro Ventures”) si Gas Plus Dacia SRL („Gas Plus”), anunța inceperea ȋn aceasta dupa-amiaza a productiei de gaze din Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia („Proiectul MGD”) si introducerea…