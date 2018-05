Primele fotografii oficiale de la nunta regală Casa regala britanica a facut publice primele fotografii oficiale de la nunta regala ce a avut loc sambata la Windsor. Fotografiile, care au fost facute de Alexi Lubomirski, ii infațișeaza pe cei doi miri și ceilalți membri ai familiei regale in salonul Castelului Windsor. „Ducele și ducesa de Sussex țin sa mulțumeasca tuturor celor care au luat parte la evenimentul de sambata. Se simt extrem de norocoși ca au putut sa iși impartașesca ziua cu toți cei care s-au adunat la Windsor sau au privit nunta la televizor din intreaga lume”, se arata in comunicat. Sursa foto: The Royal Family „Inalțimile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

