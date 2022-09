Stiri pe aceeasi tema

- Economia germana a crescut in trimestrul al doilea, depasind asteptarile analistilor, sustinuta de cheltuielile private si guvernamentale, in pofida crizei energetice, potrivit datelor publicate joi, transmite Reuters. Cea mai mare economie a Europei a crescut cu 0,1- in ritm trimestrial si cu 1,7-…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 46.000 in trimestrul doi al acestui an, in scadere cu 1.300 fata de trimestrul anterior, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica.

- Primele șase luni ale anului 2022 au adus o creștere economica a Romaniei de 5,8%. Datele INS Primele șase luni ale anului 2022 au adus o creștere economica a Romaniei de 5,8%. Datele INS In primul semestru al anului 2022, economia Romaniei a crescut cu 5,8%, conform datelor transmise de catre Institutul…

- Consumul final de energie electrica in primele șase luni ale anului a fost de 26.372,1 milioane kWh, cu 4,4% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a urcat la 15,44 miliarde de euro in primele sase luni ale acestui an, mai mare cu 4,74 miliarde de euro fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Fii la curent cu…

- Economia chineza, a doua mare economie a lumii, a incetinit semnificativ in al doilea trimestru al acestui an, o dovada a efectelor carantinei asupra activitatii economice, transmite Noi.md cu referire la agerpres.ro. Datele oficiale publicate vineri arata ca Produsul Intern Brut al Chinei a crescut…

- Productia interna de energie primara a scazut cu 4,7%, la 7,436 milioane tone echivalent petrol, in primele cinci luni, iar importul a crescut usor, la 6,191 milioane tep, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).

- In trimestrul I al anului, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 24,416 miliarde lei, in crestere cu 1,2%, comparativ cu trimestrul I 2021, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…