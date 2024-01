Stiri pe aceeasi tema

- Franța și Germania au caștigat fara mari emoții in prima zi de la Campionatul European de handbal masculin. Selecționata din Hexagon a invins Macedonia de Nord (39-29), iar nemții au trecut de Elveția (27-14).

- In aceasta seara vor avea loc primele doua meciuri de la Campionatul European de Handbal Masculin. Franța - Macedonia de Nord este prima partida, inceputa la ora 19:00 (PrimaSport 4 & DigiSport 2), apoi se va juca duelul Germania - Elveția (PrimaSport 2 & DigiSport 3). Turneul final se va desfașura…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei infrunta Argentina in al doilea meci de pregatire al turneului „Yellow Cup”, organizat la Winterthur, in Elveția. Partida este programata astazi, de la ora 18:45, netelevizata in Romania și liveSCORE pe GSP.ro. Campionatul European de handbal masculin este programat…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Elvetiei cu scorul de 37-31 (15-11), joi seara, la Winterthur, in prima zi a turneului Yellow Cup. Dan Vasile a avut 13 interventii, iar golurile tricolorilor au fost marcate de Gabriel Ilie (3), Stanciuc (2), Nistor (1), Cumpanici…

- Romania se pregatește intens pentru Campionatul European de luna viitoare. Joaca astazi, de la ora 17:30, finala „Trofeului Carpați 2023”, impotriva Georgiei, la handbal masculin. Romania va participa in ianuarie, in Germania, la primul Campionat European dupa o absența de 28 de ani. ...

- IN LOT… In prima luna a anului viitor, Romania va participa la Campionatul European de handbal masculin din Germania. Selectionerul Xavier Pascual a anuntat lotul largit, de 35 de jucatori, pe lista antrenorului spaniol aflandu-se si patru jucatori descoperiti si crescuti la LPS Vaslui. Din pacate,…

- Romania - Elvetia, meci contand pentru Grupa I din preliminariile pentru Campionatul European din Germania, este programat, marti, 21 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Antena 1.

- Mihai Stoichița (69 de ani), directorul Comisiei Tehnice din cadrul FRF, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. In octombrie, Romania a remizat cu Belarus, la Budapesta, scor 0-0, și a invins Andorra la București, 4-0. Prima reprezentativa…