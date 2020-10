Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea internationala insarcinata sa stabileasca originea coronavirusului SARS-CoV-2 s-a reunit pentru prima oara, in format virtual, cu expertii chinezi, a indicat seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de AFP, potrivit Agerpres."OMS continua sa lucreze pentru a stabili originile…

- Europa are nevoie de o ‘accelerare serioasa’ a luptei impotriva coronavirusului, iar lipsa capacitatii de depistare a contactilor ar putea ‘indrepta boala si mai mult intr-o zona intunecata’, a afirmat luni un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. Regiunea…

- Tinerii sanatosi ar putea sa astepte pana in 2022 pentru a se vaccina impotriva coronavirusului. Imunizarea va incepe cu angajații din spitale și cu cei din sectoarele esentiale, cu varstnicii și persoanele vulnerabile, a spus un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, citat de postul de televiziune…

- Deocamdata, aceste rezultate nu dovedesc ca vaccinul rusesc asigura o protectie eficienta impotriva infectarii cu COVID-19, ceea ce va trebui demonstrat prin studii mai ample, sustin expertii in medicina, citati de agentiile AFP si Reuters. Pe 11 august, cercetatorii rusi au anuntat ca vaccinul…

- SUA a anunțat ca nu se va alatura coaliției pentru gasirea și distrubuirea un vaccin impotriva coronavirusului la nivel mondial. Masura a fost luata din cauza asocierii coaliției cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a fost criticata dur de Organizația Trump.

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu virusul COVID-19 creste alarmant de la o zi la alta. Principala sursa de raspandire a Coronavirusului sunt tinerii care merg in cluburi de noapte sau pe plaja fara sa tina cont de restrictiile impuse, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii(OMS).

- Misiunea in China a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si-a incheiat activitatea pregatitoare in vederea unei anchete cu privire la originile pandemiei covid-19, a anuntat luni agentia ONU, relateaza AFP.”Echipa avansata ONU care s-a dus in China si-a incheiat misiunea care consta in…

- Rusia se pregateste sa inceapa o campanie de vaccinare in masa impotriva coronavirusului de tip nou, in luna octombrie, a declarat sambata ministrul Sanatatii, Mihail Murasko, transmite Interfax.