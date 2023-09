Stiri pe aceeasi tema

- Scene socante, duminica, pe plaja din Eforie Nord! Trupul neinsuflețit al unui bebeluș a fost gasit in jurul orei 09:20. Autoritațile cerceteaza cazul. Descoperirea macabra s-a intamplat in zona Steaua de Mare din Eforie Nord. Nou-nascutul a fost gasit fara viața și bagat intr-un sac. Copilul, gasit…

- Caz șocant in Cluj! Trupul neinsuflețit al unei femei a fost gasit intr-o locuința. Potrivit primelor informații, cadavrul prezenta urme de violența. Oamenii legii au fost sesizați de un barbat in varsta de 74 de ani ca intr-o locuința se afla o persoana decedata.

- Peisaj dezolant pe plajele de pe litoral, dupa furtunile din ultimele zile. Pe nisip, aproape de mal, este plin de obiecte aduse din largul marii: sunt resturi vegetale și lemne de mari dimensiuni pline de cuie. Urmariți imagini surprinse azi de jurnaliștii Digi24 pe plajele din Eforie Nord.

- Astfel ca turistii au fost intampinati in aceasta dimineata de scanduri, crengi, obiecte de plastic si multe altele.Furtuna puternica si implicit valurile agitate ale marii aduc la mal zeci de gunoaie. Este si cazul unei plaje de la Eforie Nord.Astfel ca turistii au fost intampinati in aceasta dimineata…

- Pescarul care a gasit cadavrul fetei sub o banca, in Parcul Tosca din Mangalia, a facut primele declarații. Barbatul spune ca in prima faza a fost șocat, pentru ca nu i se cunoștea fața, de aceea a crezut inițial ca acolo e un caine, și nu o persoana.

- Corpul unui bebelus, fara cap, a fost gasit la inceputul saptamanii pe plaja Roda de Bera, o comuna situata in sudul Cataloniei, in nord-estul Spaniei, la catyeva zile dupa ce corpul unei femei a fost gasit pe o plaja la Tarragona (nord-est), relateaza El Pais.