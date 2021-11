Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al ETA SA prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare organizeaza selectia Directorului societatii conform art.35 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul…

- Bugetul alocat voucherelor pentru persoanele care se vaccineaza s-a terminat! Guvernul va face suplimentare. „Am vorbit acum despre acele vouchere pe care le-am introdus pentru cei care se vaccineaza. Vreau sa va spun ca bugetul cred ca este finalizat. Va trebui sa luam inca o Hotarare de Guvern prin…

- HOTARAREA nr. 90 din 21.10.2021 – privind aprobarea Listei cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata Avand in vedere propunerile Institutului National de Sanatate Publica referitoare la clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata, formulate…

- Presedintele Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF), Gigi Gavrila, a fost înlocuit cu Stefan-Adrian Roseanu, în urma unei decizii a premierului, publicata miercuri în Monitorul Oficial, scrie Agerpres. ARF este instituția care ar fi trebuit sa gestioneze licitațiile de cumparare…

- Guvernul raspunde acuzațiilor din spațiul public referitoare la controalele pe care ANMCS trebuia sa le efectueze in spitale, mai exact faptul ca controalele au fost stopate printr-o Ordonanța de Urgența data in aprilie. Unitatile medicale raportau constant, prin asumare pe proprie raspundere de catre…

- Pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotararea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- La un an și patru luni de cand a fost publicata in Monitorul Oficial, Legea pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale impotriva COVID-19 este inaplicabila, in lipsa unor norme ce nu a fost nici pana acum adoptate. „Cu toate ca a trecut un an de cand Parlamentul…

- Decizia a fost luata in ședința de luni seara, prin modificarea Ordonanței de Guvern data pentru certificatul european Guvernul a adoptat, luni seara, o ordonanta care prevede ca certificatele digitale COVID-19 pot fi utilizate si pe teritoriul Romaniei pentru atestarea vaccinarii, testarii sau trecerii…