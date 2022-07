Primele decese în afara Africii, la persoane cu variola maimuței Primele decese, in afara Africii, la persoane infectate cu variola maimutei au fost anuntate, la un interval de cateva ore, de Spania si Brazilia, fara sa se stie daca virusul este intr-adevar cauza acestor doua decese, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acestea cresc la sapte numarul de decese inregistrate la nivel mondial din luna mai, primele cinci fiind raportate in Africa, unde boala este endemica si a fost detectata pentru prima data la om in 1970.In Brazilia, un barbat de 41 de ani, bolnav de variola, a murit joi la Belo Horizonte (sud-est), a anuntat vineri Secretariatul de Stat pentru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

