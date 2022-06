Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalist și analist militar, Radu Tudor, susține ca, dupa 100 de zile de razboi, armata Rusiei șocheaza prin debandada de care da dovada, dar și prin faptul ca trupele sunt slab dotate. Jurnalistul apreciaza faptul ca, in aceste 100 de zile, am aflat exact care este dependența Europei de Rusia și…

- Romania este de acord cu al șaselea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, care privește importurile de petrol și gaze, potrivit anunțului facut de la Bruxelles, luni seara, de președintele Klaus Iohannis, in marja Consiliului European dedicat situației din Ucraina. „Dar pentru a nu fi surprinși de evoluție,…

- Uniunea Europeana va ajunge la un consens cu privire la un embargo asupra importurilor de petrol rusesti ”in cateva zile”, a declarat, luni, ministrul german al Economiei, Robert Habeck. El a mai subliniat ca impunerea unui plafon la pretul petrolului la nivel mondial ar afecta "cufarul de razboi"…

- Cazul tanarului rus, identificat drept Vladimir Fofanov, este cel mai recent exemplu de represiune a Rusiei impotriva disidenței in timpul razboiului dus in Ucraina, relateaza publicația independenta The Moscow Times.Rezident in Tiumen, Fofanov a fost gasit vinovat de „propaganda nazista” și condamnat…

- Academia Americana de Film se va reuni vineri pentru a decide eventuale sanctiuni impotriva actorului Will Smith dupa palma data lui Chris Rock pe scena galei Oscar, mai devreme cu zece zile fata de data stabilita initial.

- Agențiile de informații occidentale duc un razboi psihologic asupra Ucrainei direct cu președintele rus Vladimir Putin, spune un expert pentru CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Daca expertii occidentali sunt de acord in a estima ca mai multe mii de soldati rusi au fost ucisi de la inceputul invaziei in Ucraina, in schimb aproape nicio informatie nu razbate in spatiul public despre pierderile armatei ucrainene, care rezista cu tenacitate de aproape cinci saptamani de confruntare,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut ca cererile Rusiei privind neaderarea Ucrainei la NATO si neutralitatea sa sunt examinate cu seriozitate, dar ca pentru aprobarea lor se impune modificarea Constitutiei tarii sau un referendum, ambele interzise pe timp de razboi, noteaza marti France…