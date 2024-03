Primavara lui Nardi. Amurgul lui Djokovic Novak Djokovic are mai multe titluri de Grand Slam decat toate primaverile adunate pana acum de Luca Nardi. 24 vs 20. Partida de la Indian Wells a inceput cu o certitudine. Djokovic. Parțial, așa a și fost. Doar ca dupa 142 de minute, am avut certitudinea unui alt inceput. David l-a invins pe Goliat. Din nou. Este cea mai valoroasa structura narativa a sportului, iar tenisul se incapațaneaza sa o pastreze. In pofida play-off-urilor inchipuite, mai mult sau mai puțin virtuale.Nardi a invins un gigant. Și mai ales, unul invizibil. Imposibil de reperat dincolo de muntele de 510 milioane de dolari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

