Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune de la meteorologi pentru cei care duc dorul verii. Cu doar o saptamana inainte Craciun, vremea se va incalzi substanțial, in țari fiind așteptate temperaturi de aproape 20 de grade."PROGNOZA METEO LUNI Vremea va fi predominant frumoasa, iar procesul de incalzire va continua urmand…

- Vreme extrem de calda in Romania, in urmatoarea perioada. Vom avea temperaturi de primavara, cu doar cateva zile inainte de Craciun. De luni, 16 decembrie 2019, vremea intra intr-un proces de incalzire. Cu toate ca maximul se va atinge la mijlocul saptamanii, maximele termice de luni…

- Vremea in acest weekend va fi calda. Temperaturile anuntate de meterologi fiind mai ridicate decat cele obisnuite. Procesul de incalzire a vremii va continua, urmand a se inregistra temperaturi cu mult mai ridicate decat cele normale perioadei. Astazi, sambata 14.12.a.c vremea in Craiova se incalzeste.…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 27.11.2019 ORA 08 – 28.11.2019 ORA 08 Dupa o dimineața relativ rece, temperatura aerului va crește Post-ul Vremea se incalzește spre pranz! Temperaturile ajung la 13 grade apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 24 noiembrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 11-24 noiembrie, temperaturi depașesc și cu 10 grade media normala.BANAT…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 23.10.2019 ORA 09 – 24.10.2019 ORA 09 Vremea se va menține in general frumoasa și deosebit Post-ul Zilele calde continua! Temperaturile ajung la 26 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 10.10.2019 ORA 09 – 11.10.2019 ORA 09 Valorile termice vor continua sa creasca ușor, astfel ca Post-ul Vremea continua sa se incalzeasca. Temperaturile vor ajunge sa depașeasca 20 de grade apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 28 octombrie. Vremea ramane mai calda decat de obicei, in primele trei zile din octombrie și va ploua. Apoi, temperaturile scad brusc, cu zece grade Celsius. In județul Alba, dupa maxime de 27…