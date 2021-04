Primăvara i-a scos pe străzi: Recomandările polițiștilor pentru motocicliști De citeva zile, in traficul rutier au inceput sa-și faca simțita prezența și conducatorii vehicolelor cu doua roți - motocicliștii și bicicliștii. In acest context, INSP vine cu citeva recomandari : Pentru motocicliști: - utilizați casca de protecție; - incercați intodeauna sa aveți contact vizual cu șoferii care ar putea fi pe cale sa va intersecteze traiectoria; - purtați imbracamint Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum ne-am obisnuit, sezonul de primavara vine cu noi tendinte din care ne putem inspira pentru a crea tinute originale, numai bune de stat in varful patului si dat play la inca un episod din serialul preferat. „Adevarul“ va prezinta recomandarile lunii aprilie in materie de filme, seriale si documentare,…

- In contextul inrautațirii condițiilor meteorologice in aceasta perioada pentru siguranța traficului rutier, polițiștii covasneni fac urmatoarele recomandari: Informați-va și pregatiți-va inainte de a pleca la drum! Inainte de a pleca la drum, informati-va temeinic despre conditiile meteo si starea drumurilor.…

- Vremea buna de afara scoate pe strazi trotinetele, bicicletele și motocicletele. In perioada asta e o perioada periculoasa pentru cei care prefera transportul pe doua roți pentru ca șoferii s-au dezobișnuit de prezența lor pe strazi in lunile de iarna. Din pacate deja au avut loc și accidente. In luna…

- VACANTA DE PRIMAVARA IN SIGURANTA Siguranța copiilor reprezinta o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, atat pe durata cursurilor, cat și in vacanțele școlare. In perioada 31 martie – 1 aprilie a.c., premergator vacanței școlare de primavara, polițiștii Compartimentului de Analiza…

- VACANTA DE PRIMAVARA IN SIGURANTA Siguranța copiilor reprezinta o prioritate pentru Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, atat pe durata cursurilor, cat și in vacanțele școlare. In perioada 31 martie – 1 aprilie a.c., premergator vacanței școlare de primavara, polițiștii Compartimentului de…

- O simpla fotografie postata pe Facebook sau Instagram poate fi o sursa buna de informații pentru hoții specializați in furturi de locuințe. De cele mai multe ori, fara sa ne dam seama, oferim spargatorilor de locuințe ”pe tava” toate informațiile de care au nevoie. Am stat de vorba cu inspectorul…

- Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata la conditiile meteorologice și sa respecte indicațiile polițiștilor aflați in trafic. Le recomandam conducatorilor auto sa adopte o maniera preventiva de condus, atat pentru siguranta…

- Politistii constanteni continua seria activitatilor preventive.Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat, in cursul zilei de ieri, activitati in scopul prevenirii savarsirii infractiunilor de furt din locuinta, in zona unui complex comercial de pe bulevardul I.C. Bratianu…