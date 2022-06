Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție informeaza ca la data de 27 mai a fost finalizata urmarirea penala pe un episod de imbogațire ilicita (art.330/2 alin.(2) din Codul penal), disjuns din dosarul de baza, in privința unui adjunctului Procurorului General suspendat, Ruslan Popov, și ceilalți complici ai acestuia.…

- Procuratura Anticorupție a contestat cu recurs mandatul de arest la domiciliu, aplicat in privința fostului șef de țara, Igor Dodon. „Procurorii au contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinau, incheierea Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana din 26 mai 2022 prin care s-a dispus plasarea in arest…

- Procuratura Anticorupție informeaza ca a expediat in instanța de judecata, cauza penala de invinuire a unui magistrat din cadrul Judecatoriei Chișinau, caruia i se incrimineaza savarșirea infracțiunii de pronunțare cu buna-știința de catre judecator a unei incheieri

- Vasile Vladuț Gherman, primarul comunei Slatina, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava, dupa ce a semnat acte de achiziție pentru carburanți in valoare de peste 50.000 de euro. Potrivit informațiilor furnizate de procurorii suceveni, faptele s-au ...

- Magistratii de la Judecatoria Drobeta Turnu Severin au dispus achitarea unui comisar-sef de politie, sef al IPJ Mehedinti la data faptelor, deferit justitiei pentru abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului. Anchetatorii au sustinut ca inculpatul ar fi incercat sa ascunda o infractiune de furt calificat…

- Potrivit deciziei instantei supreme, procurorii au termen cinci zile de la comunicarea hotararii sa remedieze neregularitatile si sa anunte daca mentin dispozitia de trimitere in judecata sau solicita restituirea cauzei. Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive sau…

- Șeful Spitalului Raional Cahul și-a angajat soția și socrul in funcțiile de șefi de secții in instituție va comparea pe banca acuzaților. La 28 martie 2022, Procuratura Anticorupție, Oficiul Sud a expediat in instanța de judecata, cauza penala de invinuire a directorului IMSP Spitalul Raional Cahul,…