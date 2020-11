Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Amin Zahra, medicul de la Timișoara adus la SJU Ploiești in sprijinul colegilor care trateaza pacienții Covid in stare critica, la ATI, a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj dur dupa tragedia petrecuta sambata seara, la Spitalul Județean Neamț, unde 10 pacienți au murit arși de vii in urma…

- 10 pacienți au murit, iar alte șapte persoane, intre care și medicul de garda care a intrat in flacari in incercarea de a salva pacienții, au fost ranite. Doctorul a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului și este in stare grava, fiind transferat la un spital din Bruxelles. Iata, mai jos, succesiunea…

- Evenimentul tragic de la Piatra Neamț, acolo unde mai multe persoane și-au pierdut viața in urma unui incendiu la secția de ATI, a adus și o reacție rapida din partea primarului Timișoarei, Dominic Fritz. El a cerut sa fie verificata buna funcționare a instalațiilor electrice și de furnizare de oxigen…

- Premierul Ludovic Orban se declara "socat" de tragedia care a avut loc la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si transmite condoleante familiilor celor decedati. "Am fost socat de vestea acestei tragedii care s-a produs in Piatra Neamt. Transmit condoleantele mele familiilor indoliate. Transmit respectul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a declarat ca tragedia de la secția ATI putea fi evitata daca spitalul de la Lețcani era deschis. Declarația a fost facuta la Antena 3, iar Arsene a anunțat ca primele concluzii vor fi anunțate duminica, transmite Medifax. Ionel Arsene, președintele CJ…

- Criza de paturi la secțiile de Terapie Intensiva din Iași, ieri mai era un singur pat disponibil in orașul. Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” a spus pentru Ziarul de Iași ca nu mai primește persoane infectate cu noul coronavirus din afara județului.„Nu avem…

- De la inceputul pandemiei pana la momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași au fost ingrijiți peste 2.000 de pacienți confirmați cu infecție SarsCov2. Medicii spun ca numarul de persoane noi infectate este pe un trend ascendent și ca in momentul de fața exista puține…