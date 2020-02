Stiri pe aceeasi tema

- Mangalița, sezonul 2. Episod 1. Primarul Stelian Manole și Marcel au fost eliberați din inchisoare, dupa un „coșmar” ce a durat trei luni. Doar ca intoarcerea in Mangalița a fost departe de ce și-au imaginat.

- Noi detalii ies la iveala in cazul copilului de doar patru ani de la Pitești, care a murit dupa ce i s-a facut anestezie totala intr-un cabinet stomatologic. Potrivit unui asistent care a dorit sa-și pastreze anonimatul, copilului i s-a facut analgo-sedare.

- Serialul de comedie Mangalița revine cu cel de-al doilea sezon, sambata, 22 februarie, de la ora 22:30, la Antena 1. Aventurile primarului localitații, Stelian Manole (interpretat de Teodor Corban), și ale...

- Serialul de comedie Mangalița revine, in curand, la Antena 1, cu un nou sezon. Sub sloganul “Sa ne fie bine ca sa nu fie rau, din nou”, primarul localitații, Stelian Manole (interpretat de Teodor Corban), și cei din anturajul sau trec prin noi situații și au parte de noi provocari, in micul oraș de…

- „Joe”, nepotul antrenorului de box de la Dinamo, care l-a atacat fioros pe liderul „Clanului Sportivilor” a fost reținut pentru 24 de ore și plasat in arestul Secției 12. In plus, se pare ca victimele vor fi și ele inculpate de Poliție! Cele doua victime ale liderului clanului „Țiganilor”, personaj…

- In episodul 14 din „Mangalița”, ultimul din acest sezon al serialului de comedie, doi hoți de identitate periculoși au ajuns in randul mangalițenilor și au creat haos! Aceștia au fost operați sa arate ca primarul Stelian Manole și Marcel Rogojinaru. S-a lasat cu bataie!

- In ultimul episod din acest sezon al serialului de comedie „Mangalița”, situația s-a complicat tot mai mult in prezența celor doi infractori care au fost operați ca sa arate la fel ca primarul Stelian Manole și ca Marcel Rogojinaru. Ultimul dintre ei, cel real, a fost arestat.

- In cimitirul din Mangalița nu mai e loc, pentru ca primarul Stelian Manole (Teodor Corban) iși ingroapa acolo tablourile scumpe, banii și alte bunuri, fapt ce il nemulțumește pe parintele Eugen (Constantin Florescu), care nu mai dispune de spațiu pentru inmormantarile creștinești.