Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, ii cere Primarului General al Capitalei, Nicușor Dan, sa țina cont macar in al doisprezecelea ceas de strigatul disperat al locuitorilor din Sectorului 3 și sa fie salvat terenul retrocedat ilegal din Parcul IOR. Robert Negoița i-a transmis recent o scrisoare deschisa Primarului General al Capitalei, Nicușor Dan, in care acesta era invitat la o dezbatere cu cetațenii din Sectorul 3, carora sa le spuna ce decizie a luat cu privire la contestarea in instanța a dispoziției de retrocedare. Primarul Capitalei declara in urma cu aproximativ 6 luni ca va analiza…