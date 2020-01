Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu continua sa fie foarte activ pe Facebook, unde le și raspunde destul de frecvent internauților care ii sesiseaza diferite probleme cu care se confrunta in Timișoara. Ieri, un cetațean i-a semnalat edilului-șef, printr-un comentariu, faptul ca „din centrul orașului pana in Calea Șagului,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu a devenit extrem de ingaduitor cu autoritatile centrale, referitor la finantarea de la bugetul national a proiectului Timisoara 2021 – Capitala Culturala Europeana. Cu toate ca nu sunt bani prinsi in buget pentru acest proiect, Robu il scuza pe premierul Orban si apeleaza…

- Nicolae Robu are doar cuvinte de lauda despre noul sistem de semaforizare din Timișoara. Astfel, edilul-șef susține ca din momentul in care orașul a fost impanzit de semafoare, in Timișoara se circula mai fluent. „Iata, semafoarele atat de hulite, pana la urma au facut ca Timișoara sa aiba cel mai fluent…

- Timișorenii se plang in continuare ca așteapta de luni bune dupa un certificat de urbanism. Un cititor TION ne-a scris ca angajații Direcției de Urbanism nici macar nu ar fi știut ca s-a incheiat procesul. „Am fost la primarie și am redepus dosarul cu extrase CF proaspete. Acum, dupa…

- Paranghelia din Piața Traian i-a crescut atat de tare adrenalina primarului Nicolae Robu incat s-a pus din nou pe interdicții. Edilul a creat isterie pe rețelele de socializare dupa ce a emis o nota interna prin care interzice… manelele, precum și prepararea micilor și a gratarelor pe domeniul public.…

- Consiliul Județean Timiș vine in sprijinul turiștilor care aleg sa viziteze Timișoara, care va deține titlul de Capitala Culturala Europeana in anul 2021. Astfel, recent a fost tiparit un pliant, prin Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș, care conține o serie de informații utile…

- SCM, clubul inființat de municipalitate acum cațiva ani pentru echipele de baschet, handbal și rugby ale orașului, a ramas recent și fara director, și fara bani. In septembrie nu erau platite salariile de trei luni, acum nu s-ar mai fi platit de doua luni, dar s-a gasit director. Locul lui…

- Nicolae Robu a oferit noi detalii legate de Drumul Boilor, noua șosea care va lega Timișoara de Moșnița, unde lucrarile au inceput in aceasta vara. Potrivit primarului Timișoarei, s-au facut progrese importante pe acest șantier, dar nu a putut estima cand ar putea fi lucrarile finalizate. „Am fost pe…