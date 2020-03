Stiri pe aceeasi tema

- Luni, pe una dintre strazile din zona centrala a Timisoarei a aparut in premiera ceea ce ar putea fi ceea ce primarul Nicolae Robu numea un trotuar pavat cu numea „placi mari, deosebite”. Speram ca este doar un prim experiment, unul care nu va fi replicat, pentru ca, de fapt, kitch-ul este unul total,…

- Nicolae Robu a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care vine cu noutați referitoare la evoluția infecțiilor cu coronavirus in județul Timiș. Astfel, primarul Timișoarei anunța ca, in acest moment, avem „total persoane gasite pana acum pozitive: 12, total persoane vindecate: 5, total…

- O noua operațiune ghilotina a avut loc in centrul Timișoarei. Astfel, in weekend, s-a intervenit pentru taierea cablurilor aeriene de pe bulevardele C. D. Loga și Mihai Eminescu, care urmeaza a fi duse in subteran. Nicolae Robu a ținut sa se laude cu aceasta noua intervenție pe pagina sa de Facebook.…

- Nicolae Robu susține ca stejarul din fața Castelului Huniade nu a fost taiat pentru a se putea largi alea, ci pentru ca ar fi fost putred. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, primarul Timișoarei ii critica, in stilul sau caracteristic, pe cei care au facut ”scandal” pe marginea acestui subiect.…

- O prietena a fiicei primarului Nicolae Robu a reușit performanța ca, in scurt timp, sa ocupe doua funcții importante in administrația Timișoarei, dovada ca sistemul meritocrat anunțat de Nicolae Robu funcționeaza. Adina Cosmina Popovici este extrem de apropiata de Andreea Robu, dovada fiind numeroasele…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca a reinceput operațiunea „garajiada”. Astfel, potrivit primarului Timișoarei, prima desființare de garaje din acest an a inceput pe str. Ștefan Plavaț, urmand a fi puse la pamant un numar de 77 de boxe. „Garajiada continua! Prima desființare…

- Nicolae Robu a ținut sa ofere, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, noi detalii referitoare la ultimele sale postari de pe Facebook privind calitatea aerului. Astfel, primarul Timișoarei susține ca a facut acele date publice nu ca raspuns dat unor alte persoane, cu referire…

- Ieslea de Craciun din centrul Timișoarei a devenit virala pe Facebook. Asta pentru ca trecatorii pot admira un bebeluș dat cu ruj, iar in loc de magi și Fecioara Maria sunt manechine și papuși din plastic. De altfel, manechinul care o intruchipeaza pe Fecioara Maria este și coafat. Nicolae Robu a declarat,…