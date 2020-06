Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in funcție al municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a intrat, in forța, in campania electorala pentru caștigarea unui nou mandat. Pentru a-și evalua șansele, edilul a inițiat un sondaj de opinie, pe...

- "Au trecut doua saptamani de la «relaxarea» masurilor restrictive de prevenire a raspandirii Covid-19. Aceasta perioada, cat si tot ceea ce urmeaza inseamna de fapt pasi spre revenirea la o viata normala. Au fost 3 luni de zile, in care intreaga lume a trecut printr-o experienta dramatica, care a…

- Ministerul de Interne a publicat principalele masuri propuse pentru a intra in vigoare incepand cu 15 mai, cand Romania trece de la starea de urgența la starea de alerta. Printre ele, se regasesc și cele pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații. Astfel, deplasarea persoanelor…

- Ea spune ca daca ajungi la spital, cu o urgența, nu ești tratat pana nu iți vine rezultatul testului Covid , lucru care a facut ca mai multe persoane sa inceteze din viața. Pur și simplu ca nu au fost tratate. „Voi incepe sa postez tot felul de astfel de cazuri. De ce? Pentru ca daca ai alta boala,…

- Primele ventilatoare portabile din Romania pentru pacienții de COVID-19 au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. The post La Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara au ajuns primele ventilatoare portabile din țara pentru pacienții cu COVID-19 appeared first on Renasterea…

- Se intampla in Timișoara și se pare ca nimeni nu poate lua masuri. PNL Timiș, partid condus chiar de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, distribuie pliante electorale in plina stare de urgența, cand deplasarea in oraș este interzisa. Tinerii liberali se folosesc de adeverințe pe care au bifat ca au…

- Incepem primele plați pentru “șomajul tehnic”, anunța pe Facebook ministrul Muncii Violeta Alexandru, in contextul COVID-19.„Intre ziua in care am scris prima fraza in Ordonanța de urgența pentru aceasta masura de sprijin pana la prima plata pentru un om activ din Romania, un om care trece,…

- RESITA – Seful administrativului resitean crede ca pentru institutia medicala nu mai e vreme pentru strangeri de fonduri, astfel ca Primaria Resita va achizitiona aparatul necesar! Jandarmii caraseni ne-au transmis ca inspectorul-sef doreste sa lanseze o campanie pentru strangere de fonduri, pas facut…