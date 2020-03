Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a susținut, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la sediul Primariei Timișoara, ca sunt șanse ca lucrarile la centura de sud a orașului sa inceapa in perioada imediat urmatoare. „Centura este in lucru, in execuție. Nu s-a dat ordin de incepere al lucrarilor, dar se va da in…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a prezentat, ieri, o harta cu strazile care vor avea parte de trotuare noi, acestea fiind situate, in cea mai mare... The post La Timișoara, drumul spre „trotuare superbe” trece prin gropi și pavaje ferfenița appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa jumatate de secol de lupta cu ciorile, conducerea Primariei Timișoara crede ca a reușit sa scape de ele. Nicolae Robu a anunțat, marți, o „veste de senzație”, cum a numit-o chiar el, percizand ca va face „valva”: a pus lampioane in copaci și a reușit sa sperie pasarile galagioase dintr-un parc…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul Primariei Timișoara, ca a gasit o metoda prin care sa alunge ciorile din parcul catedralei. Astfel, potrivit edilului-șef, in parc, printre copaci, au fost montate… lampioane, iar pasarile nu ar suporta lumina, motiv pentru…

- Ministerul Mediului a solicitat, in luna ianuarie, unui numar de zece orașe, printre care și Timișoara, sa faca planuri in ceea ce privește reducerea poluarii. De altfel, astazi, la ora 14.00, la sediul Ministerului Mediului a fost planificata o intalnire intre ministru și primarii celor zece orașe…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, lider al filialei Timis a PNL, i-a anuntat pe primarii liberali din judet ca daca partidul nu il sustine pentru un nou mandat este gata sa paraseasca formatiunea si sa candideze independent. Robu a fost trimis in judecata de DNA intr-un dosar in care este acuzat ca…

- Nicolae Robu a venit, astazi, cu o explicație legata de situația petrecuta vineri, cand Florica Robu, soția primarului, s-a dus sa faca cumparaturi de Moș Nicolae la Iulius Mall, cu mașina de serviciu a soțului. Florica Robu a fost insoțita la cumparaturi de șoferul primarului, Vasile Paraschiv. Primarul…