- Vicepresedintele PNL Ben Oni Ardelean a declarat sambata ca va solicita premierului Florin Citu, in cadrul Biroului Politic National al partidului, demiterea de urgenta a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare…

- Deputata PSD Laura Vicol s-a lansat, vineri noapte, intr-un val de invective la adresa Guvernului in contextul transferului unor pacienti de la Spitalul „Foisor” catre alte spitale. Vicol a fost avocata fugarului Daniel Dragomir, fiind apoi propulsata pe listele PSD de Sebastian Ghita. Cand se redeschid…

- Activista PSD Codruta Cerva si negationistul Pompiliu Diplan au provocat scandal, vineri noapte, in fata Spitalul de Ortopedie „Foisor” din Capitala dupa ce Raed Arafat a decis ca 20 de pacienti sa fie transferati la alte spitale. „Foisor” devine spital COVID. Spitalul Foișor devine spital Covid-19!…

- Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti, s-a aratat socat de situatia de la Spitalul Foisor si a cerut demiterea ministrului Vlad Voiculescu dupa decizia de evacuare de urgenta a pacientilor de aici. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare …

- Partidul Național Liberal Filiala Vrancea protesteaza in mod ferm impotriva manifestarilor considerate extreme, care vizeaza viața persoanei, dupa ce primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila (PSD), a facut mai multe afirmații in ședința extraordinara a Consiliului Local de astazi.…

- Oamenii susțin ca din cauza consilierilor PNL-USR-PLUS vor ramane fara locuri de munca, așa cum a spus primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, in cadrul ultimei ședințe a Consiliului Local.De cealalta parte, viceprimarul Ana Maria Dimitriu le-a explicat ca acest lucru nu se va intampla.Deocamdata,…

- Consilierii locali PNL-USR mențin blocajul investițiilor aflate in derulare la nivelul Focșaniului. Ieri, in ședința Consiliului Local, nu au fost aprobate proiectele in forma inițiata de primarul Cristi Misaila prin care se asigura finanțarea investițiilor din municipiu. Un amendament depus de grupul…