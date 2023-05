Primarul PNL Vergil Chițac vrea să resusciteze PNȚ-CD-ul la Constanța Edilul liberal Vergil Chițac vrea sa faca o mutarea surprinzatoare in cadrul echipei sale de la Primaria Constanța, ceea ce va da naștere la mulțime de speculații și totodata va ridica și multe semne de intrebarea. Șefa femeilor țaraniste vrea sa fie city managerul Constanței De mai bine de o luna de zile, municipiul Constanța nu are city manager ca urmare a demisiei cu scandal a Feliciei Ovanesian. Ca atare, primarul liberal al Constanței, Vergil Chițac, cauta un nou city manager, dar zilele trecute a primit o scrisoare de recomandare surpriza in acest sens. Liderul PNȚ-CD Aurelian Pavelescu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

