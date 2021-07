Stiri pe aceeasi tema

- Printre liderii marcanți ai PNL prezenți miercuri, 1 iulie, la Suceava pentru a-l susține pe Gheorghe Flutur la șefia organizației județene a PNL s-a aflat și deputata Alin Gorghiu. Aceasta a avut un discurs presarat cu aprecieri la adresa liderului județean al partidului ”prietenul meu George Flutur”…

- Funcția de primar al orașului Vicovu de Sus la alegerile parțiale care s-au desfașurat duminica, 27 iunie, a fost caștigata de candidatul PSD, Vasile Iliuț. Președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a ținut sa salute aceasta victorie și sa apreciese ”ințelepciunea vicovenilor și curajul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, propune Consiliului Local alocarea unui ajutor de urgența in suma de 15.000 de lei pentru un tanar de 20 de ani care se lupta cu cancerul. Este vorba de Badragan lonuț – Dumitru care a fost diagnosticat in noiembrie 2018 cu limfom Hodgkin clasic cu celularitate…

- Grupa Pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina” al județului Suceava a efectuat, pe parcursul zilelor de joi și vineri, 24 si 25 iunie a.c., doua misiuni pirotehnice, in zona forestiera a localitații Siminicea. Aceasta dupa ce un barbat, care se afla la cules de ciuperci, a…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca a trimis o adresa catre Direcția de Sanatate Publica Suceava prin care a cerut reducerea programului de funcționare al centrelor de vaccinare. Asta dupa ce numarul celor care vin sa se vaccineze a scazut drastic. Astfel, la Centrele de la…

- Ziua Eroilor a fost comemorata, astazi, de Inalțarea Domnului, la Monumentul Eroilor din comuna Adancata, acolo unde autoritațile locale au depus coroane de flori. La comemorare a fost prezent primarul din Adancata, Viorel Cucu, precum și cateva zeci de persoane din comuna, marea lor majoritate venind…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca in prezent se pregatește acțiunea de vaccinare a tinerilor de 16-18 ani. Aceasta ar urma sa se desfașoare in zilele de 31 mai și 1 iunie. ”Pregatim activitatea de vaccinare a tinerilor de 16-18 ani. Este o acțiune la nivel național”, a spus…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca Bucovina ramane in continuare pe podiumului destinațiilor preferate de turiști. Niculai Barba a declarat ca la finalul saptamanii trecute a avut loc o analiza cu privire la activitațile desfașurate in județul Suceava in perioada…