- Decizia Ungaria marcheaza cea mai recenta confruntare dintre Budapesta si UE. Bruxelles-ul a retinut fonduri destinate Budapestei din cauza incalcarilor privind statul de drept. Ministrul ungar de Finante, Mihaly Varga, s-a adresat omologilor sai din UE intr-o sesiune publica, marti, la Bruxelles, unde…

- Vladimir Putin "face totul pentru a ramane la putere", afirma Janna Agalakova, o jurnalista rusa care a plecat din Rusia la inceputul Razboiului rus in Ucraina, dupa ce a demisionat de la televiziunea rusa, si denunta propaganda presei ruse, care nu se adreseaza Occidentului, ci rusilor, subliniaza,…

- Macron ”cere ca China sa contribuie la (…) transmiterea unor mesaje presedintelui (rus Vladimir) Putin, pentru a se evita escaladarea si a se reveni serios la masa negocierilor”, anunta presedintia franceza. VIDEO: French President Emmanuel Macron calls for Paris and Beijing to unite against the war…

- Aceste sanctiuni vizeaza blocarea eventualelor active in Statele Unite ale lui Ilan Sor, un om de afaceri nascut in Israel si devenit politician in R.Moldova, de unde a fugit in 2019, a anuntat miercuri ambasadorul american la Chisinau Kent D. Logsdon. Sor, casatorit cu o cantareata decorata de catre…

- Premierul Nicolae Ciuca și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice Jens Stoltenberg s-au intalnit la Bruxelles. La finalul intrevederii, cei doi oficiali au avut o conferința de presa comuna.

- ”Teroarea bombelor si rachetelor ruse este un act de disperare”, denunta seful Guvernului de la Berlin in fata membrilor Camerei inferioare a Parlamentului german, inaintea unui summit al Uniunii Europene (UE), la Bruxelles. ”Vestea buna este ca nevoile financiare ale Kievului pana la sfarsitul anului…

- Elon Musk ar fi vorbit direct cu Vladimir Putin inainte de a scrie pe Twitter planul sau de pace menit sa puna capat razboiului Rusiei din Ucraina, care ar fi predat definitiv un teritoriu ucrainean Moscovei, a declarat directorul companiei de consultanta Eurasia Group, Ian Bremmer. Musk a raspuns afirmatiilor…

- Moscova și-a abandonat principalul bastion din nord-estul Ucrainei, in urma prabușirii bruște a uneia dintre principalele linii de front ale razboiului, dupa ce forțele ucrainene au avansat rapid, potrivit unei analize Reuters. Caderea rapida a orașului Izium din provincia Harkov a fost cea mai grava…