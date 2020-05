Deși exista in derulare un contract de decontare perfect valabil intre Municipiul Onești și D.S.P. Bacau nr. 575/27.03.2020, D.S.P. Bacau a comunicat la data de 18.05.2020 Municipiului Onești faptul ca, incepand cu data de 08.04.2020, Ministerul Sanatații și D.S.P. Bacau refuza sa mai deconteze hrana personalului medico-sanitar de la Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” […] Articolul Primarul Oneștiului acuza: medicii izolați sunt lasați fara hrana in vreme ce carantinații premesc, in continuare, mancarea gratis apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .