Primarul Nicușor Dan anunță că e „la curent” cu problemele termoficării: „Se vor remedia înainte de Crăciun” Neajunsurile ce țin de furnizarea apei calde – dar și a caldurii – in București au ajuns deja sa ii exaspereze pe unii locuitori ai Capitalei, care, acum ca e tot mai frig afara, in prag de decembrie, se vad nevoiți sa apeleze la oale și cratiți pentru a incalzi apa sa se poata spala, […] The post Primarul Nicușor Dan anunța ca e „la curent” cu problemele termoficarii: „Se vor remedia inainte de Craciun” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe blocuri din capitala au ramas fara curent. Locuitorii din mai multe sectoare anunța ca energia a disparut inițial pentru scurt timp, apoi s-a deconectat de tot, semn ca ar putea fi vorba de o avarie.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, afirma ca pregatirile pentru deschiderea Targului de Craciun din Piața Constituției, duminica, sunt pe ultima suta de metri. A fost deja montata roata panoramica, iar scena și patinoarul sunt „aproape gata”. Edilul a anunțat și o surpriza pentru iubitorii…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, anunța inceperea unei noi campanii de sterilizare gratuita pentru caini de rasa comuna in București. Edilul spune ca 5.000 de caini vor fi sterilizați, microcipați și inregistrați in Registru de Evidența al Cainilor cu Stapan, ca parte a acestei campanii derulate…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca primaria a receptionat 44 de senzori care vor compune noul sistem de monitorizare a calitatii aerului detinut de municipalitate si care este complementar celui administrat de Ministerul Mediului. Senzorii, care au fost oferiti administratiei locale…

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni, 26 septembrie, ca Arena Nationala a gazduit anul acesta 30 de evenimente, iar incasarile fata de 2020 sunt mai mult decat duble. Nicusor Dan a precizat ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, estimeaza ca problemele cu caldura se vor rezolva in doi-trei ani in Bucuresti, deoarece investitiile vor permite readucerea retelei de termoficare la nivelul de acum zece ani.

- Un grup de persoane, care ocupau abuziv in imobil, traiau in inima Capitalei in condiții greu de imaginat. Iși faceau nevoile in curte și sunt suspectați ca furau curent.Mai multe, acestea nu figurau in nicio baza de date, conform informațiilor dezvaluite de Poliția... Citește AICI cazul persoanelor…