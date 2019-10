Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Piatra Neamț a asfaltat o strada care se termina brusc, pe un deal. Drumul nou-nouț are in capatul sau spre nicaieri trecere de pietoni și stop, arata Digi 24, iar primarul se scuza ca a asfaltat de cați bani a avut. Edilul spune ca e un cartier in dezvoltare, iar lucrarile vor continua.…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc face un apel disperat clujenilor din amonte sa nu mai arunce gunoaiele în Someș, acestea creând, ulterior, o imagine care nu face deloc cinste Clujului. Edilul susține ca sunt echipe în permanența care curața râul de mizeriile adunate,…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau continua proiectele prioritare pentru Constanta asfaltarea si modernizarea strazilor din oras si amenajarea unor noi locuri de parcare. Conform graficului de lucru, angajatii SC Confort Urban SRL reabiliteaza in aceasta saptamana trotuarele pe strada…

- USR il acuza pe primarul din Piatra Neamt, liberalul Dragos Chitic, ca sustine necesitatea organizarii unei licitatii pentru amplasarea unui cort in care USR sa stranga semnaturi pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale.

- Municipiul Turda, din județul Cluj, a fost nominalizat, alaturi de Manchester și Milano, printre finaliștii competiției pentru Planurile de Mobilitate Urbana Durabila 2018, la categoria SUMP Awards (Sustainable Urban Mobility Planning), iar organizatorii au desemnat localitatea romaneasca drept caștigatoare.…