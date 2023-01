Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile pentru alimente ale gospodariilor au crescut cu 6% intr-un interval de doi ani incheiat la sfarsitul lui 2021, la doi ani de la plecarea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, au constatat cercetarile Centrului pentru Performanta Economica (CEP) al London School of Economics,…

- Brexitul a agravat insuficienta numarului de medici din Marea Britanie, fiind estimat un deficit de 4.000 de medici proveniti din Uniunea Europeana in patru specializari importante, potrivit unui studiu publicat duminica de un think tank specializat in sanatate, informeaza AFP, citat de Agerpres.…

- Guvernul britanic nu are nicio intentie de a relaxa Brexitul pentru a face o apropiere de Uniunea Europeana, a dat asigurari luni prim-ministrul Rishi Sunak, a doua zi dupa ce informatii de presa lasau sa se inteleaga ca Londra ar putea cauta sa-si stranga legaturile cu UE. Fii la curent cu…

- Ministrul britanic al sanatatii, Steve Barclay, a dezmintit duminica informatiile de presa potrivit carora Londra ar incerca sa stranga legaturile cu Uniunea Europeana, la trei ani dupa ce a parasit blocul comunitar, transmite AFP.

- Daca aproximativ jumatate dintre romani spun ca situația este mai grea decat in 1989, dar cu siguranța nimeni nu ar vrea sa se intoarca in timp cu 33 de ani, britanicilor le-au trebuit doar doi ani ca sa regrete ca nu mai sunt in UE. Intrebați daca cred ca Brexit a fost o idee buna (sau rea), cei mai…