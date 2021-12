Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana recomanda ca telefoanele mobile și alte echipamente electrice portabile sa nu fie folosite in ATI, in special ATI Covid, unde consum de oxigen este mare. Recomandarea vine ca urmare a celor aproape 40 de incendii raportate. La Bistrița, telefoanele și tabletele au disparut de la ATI…

- Situație fara precedent la Silivașu de Campie, unde atat primarul, cat și viceprimarul au fost gasiți incompatibili de catre Agenția Naționala de Integritate. Ultimul cuvant l-a avut instanța, care la finalul lunii trecute a hotarat ca Ioan Tiberiu Camarașan sa paraseasca primaria. Culmea, in locul…

- Bistrițenii care doresc sa se testeze COVID, o pot face maine, gratuit. In Piața Centrala va fi amenajat un loc special, unde se vor face teste rapide. Primarul Ioan Turc a anunțat ca s-au achiziționat 1.000 teste rapide pentru testarea gratuita a bistrițenilor. Acesta a subliniat ca daca interesul…

- Bistrița va avea un patinoar sintetic. Ioan Turc a declarat ca acesta ar putea fi cel mai mare din Romania. Montarea lui ar putea incepe in curand. UNDE va fi amplasat: Primarul Ioan Turc a anunțat in repetate randuri ca vrea sa realizeze la Bistrița un patinoar sintetic. Acesta va putea fi folosit…

- Incepand cu anul viitor, scapam de dosarul cu șine și de obligația de a prezenta copii ale actelor emise de stat, atunci cand ne adresam instituțiilor, pentru a beneficia de servicii publice. Camera Deputaților a votat pentru stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administrației publice.…

- Guvernul va majora salariul minim pe economie cu aproape 11%, ceea ce se traduce cu o creștere neta de 10 procente, iar majorarea se va aplica de la inceputul anului viitor, au declarat pentru MEDIAFAX surse participante la discuțiile Consiliului Tripartit de luni. „In urma discuțiilor din cadrul Consiliului…

- Municipalitatea are in plan sa mareasca taxele percepute pentru parcari. Este vorba atat de cele de reședința, cat și cele publice. Astfel, in cazul parcarilor de reședința, abonamentul anual va crește cu 60 de lei. Pregatiți-va ca anul viitor sa scoateți mai mulți bani din buzunare pentru parcarile…

- Municipalitatea nu renunța la ideea locuințelor de necesitate din Viișoara și se pregatește sa cumpere teren langa blocurile sociale pentru containere. Acestea sunt destinate persoanelor care se afla in necesitate și au urgenta nevoie de o locuința. Vehiculat de mai mulți ani, proiectul locuințelor…