Primarul Iașiului, Mihai Chirica, audiat la DIICOT Primarul Iasiului, Mihai Chirica este audiat, vineri, la sediul DIICOT Iasi, intr-un dosar care vizeaza construirea unui bloc in zona Sararie, pe un teren pe care ar fi trebuit sa fie ridicata o pensiune, informeaza Antena3. Mihai Chirica a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT intr-un caz de inselaciune cu un teren al primariei, la sfarșitul lunii aprilie acest an. Edilul Iașiului este acuzat de omisiunea sesizarii, infracțiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda. In dosar au mai fost puși sub acuzare și city-managerul orașului Iași, Gabriel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

