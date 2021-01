Primarul Mihai Chirica a declarat ca a promovat pana acum si sustine in continuare proiectul Autostrazii A8, numita si Autostrada Unirii, si a reiterat ca se va retrage din viata politica in cazul in care marile proiecte din zona nu vor fi demarate in urmatorii ani.



"Este un proiect pe care l-am promovat si eu de fiecare data si la care tin foarte mult. Mai mult decat atat, eu cred ca sunt singurul om politic care am spus ca daca Autostrada A8, Autostrada Unirii, daca soseaua de centura, Spitalul Regional de Urgenta nu vor demara in acest mandat, eu ma voi lasa de politica. Nu stiu…