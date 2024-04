Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei Ludovic Orban a vorbit luni la B1 TV despre noua dezvaluire care il vizeaza pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, privind un posibil caz de conflict de interese si stare de incompatibilitate. Conform Hotnews , Corpul de Control al Guvernului a intocmit,…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a vorbit, sambata seara la Romania Tv despre contracandidații de la alegerile din administrația locala și despre campania sa. Acesta a explicat ca in administrație ar exista „balauri politici„ explica cine ar fi aceștia sa ofera o serie de replici…

- Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, potrivit unei analize EY Romania.

- Silvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a adus noi acuzații in scandalul din familia lor, susținand ca toate amenințarile și acuzațiile facute de catre aceasta sunt doar regizari menite sa se mențina in atenția publicului.El a declarat ca Diana Șoșoaca ar fi conștienta ca nu mai are nicio…

- Silvestru Șoșoaca, soțul senatoarei Diana Șoșoaca, a adus noi acuzații in scandalul din familia lor, susținand ca toate amenințarile și acuzațiile facute de catre aceasta sunt doar regizari menite sa se mențina in atenția publicului.El a declarat ca Diana Șoșoaca ar fi conștienta ca nu mai are nicio…

- Ion Iliescu a spus in podcastul fostului ministru al Culturii Ionuț Vulpescu ca deși a fost printre primii politicieni care au avut un blog, metaversul nu l-a convins. „Nu știu daca eu nu sunt compatibil cu timpul Metavers sau el nu ma include pe mine”, a spus fostul președinte, care a implinit pe 3…

- Ministerul Finantelor (MF) a inceput inca de anul trecut o analiza privind impozitul progresiv, discutia este si una tehnica si una politica, dar decizia introducerii acestuia va fi pur politica, a declarat joi Alin Andries, secretar de stat in Ministerul Finantelor, la conferinta de taxe PwC Romania.Totodata,…

- Acesta a prezentat cele mai importante proiecte de dezvoltare a municipiului pentru 2024 și anii urmatori și a spus ca bugetul pe acest an reflecta viziunea politica a alianței PNL – UDMR, care pune in centrul prioritaților ”investițiile și crearea de locuri de munca, dezvoltare verde, digitala și sustenabila…