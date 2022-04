Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara nu va cumpara, pentru compania de termoficare Colterm, certificatelor pentru emisiile de gaze cu efect de sera pentru care termenul de achizitie expira sambata 30 aprilie 2021. Potrivit primarului Dominic Fritz, singura solutie, in cazul unei noi amenzi, este contestarea in instanta.

- Sambata, 30 aprilie, este termenul pana la care Colterm ar fi trebuit sa cumpere certificatele verzi pentru anul trecut. Cristian Amza, administratorul special al Colterm, a declarat, vineri, ca au fost achiziționate 79.306 de certificate verzi pentru perioada de dupa intrarea in insolvența a companiei…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a sustinut o alocutiune in Camera Comunelor, marti, cerandu-si scuze parlamentarilor pentru ca a incalcat reglementarile anti-COVID si a organizat petreceri in cercurile puterii in scandalul ”partygate”.

- Procurori DNA au „vizitat” astazi Primaria Timișoara, conform municipalitații, in timp ce DNA a comunicat ca „sunt efectuate percheziții domiciliare la sediul unei instituții publice situate in municipiul Timișoara”. Dominic Fritz a reacționat, cateva ore mai tarziu, prin intermediul paginii sale de…

- Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara a batut vineri chiar la ușa primariei. S-a speculat ca procurorii au deschis un dosar in REM legat de achiziționarea certificatelor verzi pentru Colterm. Primarul Dominic Fritz raspunde ultimelor discuții iscate in jurul acestui subiect.

- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa achiziționeze certificatele pentru emisii de gaze cu efect de sera pentru anul 2021, in valoare de aproximativ 11,2 milioane de euro. Termenul limita este 30 aprilie. Primaria Timișoara spune ca face „demersuri catre Guvern pentru a incepe negocierile…

- Mihai Ritivoiu a luat atitudine, miercuri, și l-a „mustrat” pe primarul Dominic Fritz, care a declarat, luni, ca municipalitatea nu este obligata sa cumpere certificate verzi pentru Colterm. „Ca reprezentant al Guvernului, trebuie sa trasez un avertisment conducerii Primariei Timișoara sa iși revizuiasca…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a dat un interviu pentru Deutsche Welle, in care s-a victimizat in scandalul lipsei caldurii și a spus jumatați de adevar in incercarea de a minimaliza responsabilitatea administrației sale in scandalul Colterm. USR-istul a dat vina pentru intreruperea aprovizionarea…