- Foto: Cosmin Tabara / FacebookChiar in momentele in care Ripensia si Csikszereda se chinuiau sa joace mingea pe un „Dan Paltinisanu” desfundat, pe pagina Primariei Timisoara s-a anuntat triumfalist ca primul stadion nou construit in Timisoara dupa Revolutie va fi cel de pe Calea Buziasului. Primarul…

- Primarul Timișoarei a anunțat ca a semnat documentul care da startul lucrarilor pentru una dintre cele mai mari lucrari de infrastructura demarate in oraș in ultimii ani, proiect aflat in pregatire de mult timp: Pasajul Solventul. „Turnul acesta de hartii este documentația care a stat la baza autorizației…

- Planul uriaș de investiții al administrației Biden a intrat in vigoare. Documentul prevede alocarea a 1.200 de miliarde de dolari pentru infrastructura, scrie Reuters. "America va avansa din nou. Prea...

- Dupa luni de examinare atat din partea Senatului Statelor Unite, cat și a Camerei Reprezentanților, proiectul de lege privind infrastructura – criticat de mulți avocați cripto – este acum oficial legea țarii. In cadrul unei ceremonii in fața Casei Albe, luni, președintele Joe Biden a semnat…

- PSD si PPU-SL au semnat miercuri un acord politic pentru elaborarea "Strategiei Nationale pentru demografie". Documentul a fost semnat de prim-vicepresedintele PSD, Gabriela Firea, si de presedintele Biroului Executiv al PPU-SL, Gratiela Gavrilescu, la Palatul Parlamentului. Acordul vine in contextul…

- Un an interdicție pe stadioanele din Romania și amenzi pentru toți suporterii implicați joi in altercația din apropierea stadionului „Dan Paltinișanu”. Jandarmii timișoreni i-au identificat pe toți cei care au luat parte la scandal.

- Bataie intre suporteri, in apropierea stadionului Dan Paltinișanu, joi seara. Fanii lui Poli și cei ai lui Dinamo s-au incaierat inaintea meciului pe care cainii urmau sa-l dispute cu Ripensia. Jandarmii au ridicat șase persoane pentru verificari.

- Muncitorii SDM lucreaza atat noaptea, cat și in weekend pentru a inchide șantierul de pe Calea Buziașului. Primarul Dominic Fritz spune ca lucrarile avanseaza alert și ca spera ca acestea sa fie finalizate inaintea modernizarii drumului dintre Timișoara și Moșnița Noua.