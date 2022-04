Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz a urcat duminica seara pe scena Filarmonicii Banatul și a interpretat melodia populara ”Iorgovan, frumoasa floare”, relateaza News.ro . Imagini cu prestația edilului din cadrul spectacolului folcloric au fost publicate pe Facebook. Pe scena Filarmonicii…

- Scandalul concertului de manele presupus ca ar fi urmat sa fie susținut pe scena salii Capitol tinde sa devina unul ridicol. Jador, interpretul care nu va mai putea sa se manifeste artistic pe scena pe care activeaza Filarmonica Banatul acuza primarul Timișoarei, dar și timișorenii ca sunt rasiști,…

- Mesaje și urari de la mulți ani de Florii pentru familie și apropiați. Se apropie Floriile, iar daca vrei sa le transmiți celor dragi un gand bun, ar trebui deja sa pregatești mesajul perfecta. Mesaje și urari de la mulți ani de Florii pentru familie și apropiați Iata o multitudine de mesaje și de urari…

- Așteptarea a luat sfarșit: Teatrul Elisabeta din București revine joi, 14 aprilie, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Ploiești cu un spectacol in premiera – „Milionul, nepoatele și milionara”, in regia lui Șerban Puiu, care aduce impreuna, pe aceeași scena, actori cunoscuți…

- Concertul caritabil We Are One. Cine a cantat și ce au spus artiștii pe scena despre razboi Sambata, Arena Naționala din București a gazduit We Are One, cel mai mare concert caritabil organizat pentru refugiații din Ucraina. Evenimentul a fost organizat de Saga Festival, Kiss FM, Pro TV și Primaria…

- Ești pasionat de dansurile populare? Ai intre 12 și 16 ani? Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș deschide o serie de cursuri gratuite, sub indrumarea maestrului Marius Ursu. Vei putea invața jocuri din zona Banatului, jocuri așezate ca și la campie, dar și jocuri ritmate de munte.

- La Casa de Cultura a Studenților a avut loc miercuri, 16 februarie, Concertul zilei a patra din Festivalul Classix, intitulat Animal Instinct. A recrea lumea necuvantatoarelor s-a dovedit un demers destul de delicat, dar eforturile organizatorilor au meritat cu prisosința. Nu știu despre ceilalți spectatori,…

- La Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava va avea loc marți, 29 martie 2022, la ora 19:00, spectacolul de teatru „Tache, Ianke și Cadar". Textul este o comedie savuroasa in trei acte, scris de Victor Ion Popa, in anul 1932, cand a și fost pus in scena la Teatrul „Maria ...