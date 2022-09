Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei a vorbit azi si despre Ordonanta de Guvern din 15 iulie, care prevede schimbari majore in impozitarea proprietarilor. Desi Dominic Fritz site ca in acest fel vor fi mai multe venituri la buget local, acesta e total impotriva cresterii taxelor, in special pentru timisoreni, care conform…

- Meteorologii au facut o estimare a evoluției termice și a precipitațiilor pentru urmatoarele doua saptamani. In cea mai mare parte din țara se va inregistra o racire a vremii dupa 8 august 2022.

- Primarul Timișoarei, USR-istul Dominic Fritz, a cerut, astazi, printr-o postare pe Facebook, parlamentarilor de Timiș sa sprijine finanțarea unui spital prin PNRR. ”Zilele astea la Ministerul Sanatații se finalizeaza lista cu cele 25 de spitale care urmeaza sa fie finanțate din PNRR. Noi, la Timișoara…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a semnat, in aceasta dimineata, o „Dispozitie” privind delegarile de atributii catre viceprimarul Cosmin Tabara. Dintre aceste atributii lipseste Directia de Patrimoniu, cea mai puternica structura pe care o coordona viceprimarul PNL. Potrivit unor surse, Fritz nu…

- Președintele Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping ”vor avea in urmatoarele saptamani ocazia de a avea un schimb de opinii”, a anunțat presei principalul consilier diplomatic al președintelui american, Jake Sullivan, in marja summitului G7 ce are loc in prezent in Germania. Fara a preciza data…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, directorul interimar al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, Ovidiu Andriș, și Gabriel Bebeșelea, dirijorul in rezidența pentru anul 2023, au prezentat, luni, o mare parte a programului artistic pe care aceasta instituția il pregatește in anul in care orașul va deține…

- Doliu la Inspectoratul General de Carabinieri. Capitan Vasile Stegaru, un carabiner de doar 34 de ani, a decedat astazi, la spital. Acesta a fost internat acum 17 zile in stare extrem de grava, dupa un grav accident rutier, produs in timp ce se deplasa spre lucru.

- ANM: Vremea in urmatoarele patru saptamani. Prognoza meteo 20 iunie – 18 iulie 2022 Administrația Naționala de Meteorologie a transmis prognoza meteo pentru perioada 20 iunie – 18 iulie. ANM anunța ca in urmatoarele saptamani vremea va fi calda in toate regiunile Romaniei, a doua decada fiind marcata…